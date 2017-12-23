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كفر الشيخ.. توقف حركة الصيد بسبب سوء الأحوال الجوية

منذ يوم
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كفر الشيخ.. توقف حركة الصيد بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت السلطات المعنية بمحافظة كفر الشيخ، فى وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، توقف حركة الصيد، واغلاق بوغازي البرلس، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، كما رست المراكب بميناء الصيد بالبرلس، وبقرى البرلس وبرج مغيزل والجزيرة الخضراء.

قال أحمد نصار ، نقيب الصيادين ، إن عمليات الصيد توقفت بسواحل البحر المتوسط وبميناء الصيد وببوغاز رشيد وبوغاز البرلس لسوء الأحوال الجوية ولارتفاع أمواج البحر المتوسط.

وأضاف نصار، لـ " اليوم السابع " أنه من المتوقع أن يستمر سوء الأحوال الجوية ، وتوقف عمليات الصيد خلال 48 ساعة المقبلة. 

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