محكمة صهيونية تفرج عن الأتراك الثلاثة بعد اعتقالهم بالقدس

قضت محكمة صهيونية، السبت، بالإفراج عن 3 أتراك، بعد يوم من اعتقالهم بمدينة القدس المحتلة، شرط الإبعاد عن البلدة القديمة في القدس حتى مطلع 2018، مع دفع كفالة مالية.

وكانت جلستهم قد عُقدت مساء اليوم في محكمة الصلح الصهيونية غربي القدس للمواطنين الأتراك الثلاثة.

وقد قرر القاضي الصهيوني الإفراج عنهم بكفالة مالية ألف شيكل (نحو 288 دولار)، وإبعاد عن البلدة القديمة في المدينة المقدّسة حتى مطلع 2018.

كانت الشرطة الصهيونية قد اعتقلت الأتراك الثلاثة، مساء الجمعة؛ حيث رفضت دخولهم المسجد الأقصى؛ بسبب لباسهم الذي كان يحمل علم بلادهم.

واعتقلت الشرطة "آدم كوج"، في "طريق الواد" بالقدس المحتلة، بعد صلاة الجمعة، و"عبد الله قزل إرمق" و"محمد قرغيلي" اللذين يحملان الجنسية البلجيكية إلى جانب التركية وذلك بعد صلاة المغرب.

كما اعتدت القوات الصهيونية عليهم بالضرب قبيل اعتقالهم واقتيادهم إلى مركز "القشلة" التابع لشرطة الاحتلال غرب مدينة القدس.