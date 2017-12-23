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سوء الأحوال الجوية يتسبب فى اغلاق ميناء نويبع

منذ 24 ساعة
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سوء الأحوال الجوية يتسبب فى اغلاق ميناء نويبع


أعلن المتحدث بإسم موانئ البحر الأحمر، ملاك يوسف، إغلاق ميناء نويبع البحرى فى تمام الساعة الواحدة ظهراليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 30 عقدة جنوبى والضغط 1012 درجة،وارتفاع الأمواج ما بين 2.5 الى 4 أمتار، وحالة البحر مضطربة، وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

وأصدر اللواء هشام أبو سنه رئيس هيئة موانى البحر الأحمر تعليمات صارمة فى بيان له اليوم لمديرى الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل و مخارج الموانى والمتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية و الخريطة الجومائية لسلامة الملاحة البحرية و حفاظا على سلامة الارواح و الممتلكات العامة و الخاصة.

ويتابع مركز عمليات الهيئة الرئيسى بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانى التابعة و الهيئة العامة للارصاد الجوية الخريطة المناخية للحفاظ على انتظام و سلامة الملاحة البحرية.

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