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تظاهرات ومسيرات حول العالم تضامنًا مع القدس

منذ 9 ساعة
عدد القراءات: 185
تظاهرات ومسيرات حول العالم تضامنًا مع القدس


واصل نشطاء والجاليات العربية فى عواصم العالم، اليوم السبت، فعالياتهم المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، والرافضة للقرار الأمريكي بشأن مدينة القدس، ففي مدينة نابولي الإيطالية خرجت مظاهرة، رفع المشاركون فيها أعلام فلسطين، مرددين هتافات تندد بالقرار الأمريكي، ومؤكدين فلسطينية مدينة القدس.

وفي تركيا، نظمت منظمة "الإغاثة الإنسانية التركية IHH"" مسيرة صامتة في مدينة إسطنبول، تضامنًا مع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين حاليًا في السجون الصهيونية، وشارك في المسيرة المئات من طلاب وطالبات الجامعات التركية، الذين انطلقوا من أمام مدرسة "غلاطة سراي"، وصولا إلى جامع "شيشلي" وسط المدينة.
وطالب المتظاهرون بحرية الأطفال المحتجزين؛ وخاصة عهد التميمي، وذلك عبر لافتات كتبت عليها عبارات بالتركية والإنجليزية والعربية والعبرية، واصطف المشاركون في طابور بلغ طوله أكثر من 2500 متر، رافعين صور الأعلام الفلسطينية والتركية.

وفي ماليزيا، خرجت مسيرة حاشدة في العاصمة الماليزية كولالمبور، بمشاركة شخصيات سياسية ودينية رفيعة؛ نصرة للقدس ورفضًا لقرار ترامب؛ مؤكدين وقوف الشعب الماليزي مع الشعب الفلسطيني ضد الممارسات الصهيونية.

كما شهدت مدينة برلين في ألمانيا ولندن في بريطانيا، فعاليات مناصرة للشعب الفلسطيني وحقه في استرداد حقوقه المسلوبة، ورافضة لجرائم الكيان الصهيوني وللقرار الأمريكي بشأن مدينة القدس.
 

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