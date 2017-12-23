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فلسطين.. إصابة (6) مواطنين فى اشتباكات مع العدو

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 169
فلسطين.. إصابة (6) مواطنين فى اشتباكات مع العدو

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، بيانا قالت فيه أن 6 فلسطينيين أصيبوا مساء اليوم السبت، إثر مواجهات اندلعت، مساء السبت، في قرية مادما جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وقالت الوزارة أيضًا إنها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في منطقة الكوع، وصفت بالمتوسطة، و5 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وصفت بالطفيفة.

وبينت أن كل الإصابات وصلت مستشفى رافيديا الحكومي بنابلس.

واندلعت المواجهات في القرية إثر إقدام مستوطنين إسرائيليين من مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي مادما على تقطيع 30 شجرة زيتون مثمرة، وتصدي المواطنين لهم، بينما اقتحم الجيش الإسرائيلي القرية عقب ذلك، حسب شهود عيان تحدثوا للأناضول.

وتعاني قرى جنوب نابلس من اعتداءات المستوطنين المتكررة عليهم وعلى ممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، وفق مسؤولين وناشطين فلسطينيين.

 

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