سلطات جنوب السودان تعلن وقف اطلاق النار رسميًا



أصدر رئيس دولة جنوب السودان، سلفا كير، اليوم السبت، قرارًا، بوقف إطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية.يأتي القرار التزاما باتفاق وقف العدائيات الموقع بين الحكومة وبقية أطراف النزاع في ختام أعمال المنتدي التنشيطي لإحياء اتفاق السلام، برعاية الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد).

ونص القرار الذي بثه التلفزيون الحكومي الرسمي، مساء اليوم، علي توجيه جميع القوات الحكومية بوقف جميع الأعمال العدائية والبقاء في مواقعها.

ووجه القرار الرئاسي رئيس أركان الجيش الحكومي، الفريق اجونغو ماوت، بإخطار جميع الوحدات بالالتزام بتنفيذه وقف العدائيات.

ويدخل القرار حيز التنفيذ في الساعات الأولي من صباح يوم غد الأحد، وفقا للاتفاق الموقع بين الحكومة وبقية الأطراف السياسية.

وأمس الجمعة أعلن زعيم المتمردين ريك مشار وقفا شاملا للأعمال العدائية تنفيذا للاتفاق الجديد بأديس أبابا.

ووقعت حكومة جنوب السودان، والمعارضة المسلحة، مساء أمس أول الخميس، اتفاقا لوقف العدائيات وفتح ممرات آمنة لإغاثة المدنيين، كجزء من مبادرة جديدة لإحياء اتفاقية السلام الموقعة في أغسطس 2015.

جاء ذلك في ختام أعمال المنتدى التنشيطى لاتفاقية السلام بدولة جنوب السودان، الذي بدأ في 18 ديسمبر الجاري، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحسب مراسل الأناضول.

ومنذ 2013، تعاني جنوب السودان، حربا أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بُعدا قبليا، خلّفت نحو 10 آلاف قتيل ومئات آلاف المشردين، ولم يفلح في إنهائها اتفاق سلام أبرم في أغسطس 2015.