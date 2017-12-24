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الصحة: مقتل وإصابة (10) أشخاص فى هجوم بالأسلحة النارية على مقهي بالعياط

منذ 15 ساعة
عدد القراءات: 303
الصحة: مقتل وإصابة (10) أشخاص فى هجوم بالأسلحة النارية على مقهي بالعياط


قال المتحدث بإسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، أن هجوكًا وقع على مقهي بالعياط، فى محافظة الجيزة، اليوم الأحد، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 8 آخرون، وتم نقلهم لمستشفي العياط.

وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين بإطلاق أعيرة نارية على مقهى بالعياط، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

تلقى مركز شرطة العياط بلاغًا يفيد بإطلاق مجهولين أعيرة نارية على مقهى بقرية تابعة لمركز شرطة العياط.

فانتقل الرائد مروان الحسينى والنقيب كريم عليان إلى محل الواقعة، وتبين أن شخصين يستقلان دراجة بخارية أطلقا النار على المقهى، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين وفرا هاربين بواسطة دراجة بخارية، وحرر محضر بالواقعة، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض الحادث، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

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