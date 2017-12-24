هطول أمطار غزيرة على مطروح والساحل الشمالي

هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة، فى فجر اليوم الأحد، على مناطق متفرقة بمحافظة مطروح والساحل الشمالى، وروت مياه الأمطار الزراعات الصحراوية والأراضى المعدة للزراعة، ووصلت غزارة الأمطار فى بعض المناطق لمستوى تدفق المياه لتملأ الآبار، وصاحب سقوط الأمطار انخفاض كبير فى درجات الحرارة.

وشهدت مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، والمناطق المتفرقة غربها وشرقها والساحل الشمالى، سقوطًا للأمطار الغزيرة والمتوسطة بشكل متقطع، مما أثر على حركة تنقلات المواطنين والسيارات بالشوارع، كما تأثرت حركة السفر على الطرق السريعة، خلال فترات سقوط الأمطار، مما دفع معظم قائدى السيارات للتوقف عند الاستراحات وجوانب الطرق.

على جانب آخر، لم تتلق غرف عمليات المحافظة أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار.

يذكر أن أهالى مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملأ الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التى يعتمدون عليها طوال العام فى الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضى ونثر تقاوى الشعير.