الموانئ تعلن إعادة فتح ميناء نويبع البحري

قال المتحدث بإسم هيئة موانئ البحر الأحمر، ملاك يوسف،أنه تم إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فجر اليوم، واستئناف الحركة الملاحية، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

وأضاف ملاك يوسف فى بيان له أنه يتابع مركز عمليات الهيئة الرئيسى بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانئ، والهيئة العامة للأرصاد الجوية الخريطة المناخية والجومائية للحفاظ على انتظام وسلامة الملاحة البحرية. وأوضح يوسف أن الحركة الملاحية تسير بصورة طبيعية بموانئ البحر الأحمر الست والموانئ التخصصية بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء.