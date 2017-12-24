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البحيرة.. إصابة (7) أشخاص من عائلة واحدة فى مشاجرة بسبب الميراث

منذ 3 ساعة
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البحيرة.. إصابة (7) أشخاص من عائلة واحدة فى مشاجرة بسبب الميراث

 

قالت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، أن 7 أشخاص من عائلة واحدة قد أصيبوا، وذلك بسبب مشاجرة بينهم نتيجة خلافات على الميراث.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين 7 أشخاص أولاد عمومة ومقيمين بقرية "مخيون" دائرة مركز أبوحمص، وذلك لخلافات فيما بينهم بسبب الميراث، قام على أثرها الطرفان بالتعدي على بعضهم بالضرب وإحداث مابهم من إصابات.

تم نقل المصابين لمستشفى أبوحمص العام، وبسؤال طرفي المشاجرة قررا بمضمون ما تقدم.

وقد تعينت الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة، وقد تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

 

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