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هجوم مسلح على منزل قيادي أمني كبير بكركوك العراقية

منذ حوالى ساعة
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هجوم مسلح على منزل قيادي أمني كبير بكركوك العراقية


قال العقيد أركان حرب، حمد لطيف، المفتيش العام لوزارة الداخلية فى محافظة كركوك، والمشرف على عمليات تحرير الحويجة، أن منزله تعرض لإطلاق نار من قبل مجموعة من المسلحين.

وقال العقيد أركان حمد لطيف - فى تصريحات لقناة "السومرية" الإخبارية - إن منزله تعرض لإطلاق نار كثيف من قبل 3 مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة، مشيرا إلى أن قوات مكافحة الاٍرهاب اعتقلت المهاجمين، وجارى التحقيق معهم.

يذكر أن محافظة كركوك، تشهد من وقت لأخر أحداثا أمنية متفرقة ولكن بعد سيطرة القوات الأمنية العراقية على المحافظة تراجعت حدة الهجمات.

 

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