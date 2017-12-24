استمرار توقف حركة الصيد بالبرلس لليوم الثاني



توقفت حركة الصيد بميناء البرلس، لليو الثاني، على التوالي، وذلك بسبب هطول أمطار مابين متوسطة وغزيرة، وهبت الرياح ما بين خفيفة وشديدة على بعض مدن وقرى المحافظة، وأغلق بوغاز البرلس، وتوقفت حركة الصيد فى بحيرة البرلس بسبب الرياح الشديدة، وكذلك بالبحر المتوسط لارتفاع الأمواج، ورست المراكب ببوغاز البرلس وبقرى البرلس وبرج مغيزل والجزيرة الخضراء.

على جانب آخر أعلن مدير مركز المعلومات بميناء البرلس البحرى عن استمرار توقف حركة الملاحة بالميناء لليوم الثانى على التوالى، لتلقى الصيادين، والعاملين بحركة الملاحة، فى البحر الأبيض المتوسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية، بتعرض البلاد، لموجة من الطقس السيئ، وهناك 450 مركب صيد آلى رست على أرصفة الميناء، بالإضافة إلى عدد من البوارج، وسوف تستأنف حركة الملاحة البحرية عقب انتهاء سوء الأحوال الجوية وهدوء سرعة الرياح فى البحر المتوسط.