مصرع وإصابة (4) أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

توفيت سيدة وأصيب 3 آخرون، فى حادث تصادم سيارتين بمركز بنى مزار وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الجهات المعنية إخطارًا بوقوع حادث تصادم بمدخل بني مزار، وبالانتقال تبين وقوع تصادم سيارة خاصة مع توك توك فر قائده هاربا عقب الحادث، وأنه أثناء سير التوك توك بالطريق فى اتجاه بحرى اختلت عجلة القيادة بيده، فانحرف واصطدم بالسيارة القادمة فى الاتجاه المقابل.

أسفر الحادث عن وفاة مستقلة التوك توك "وفاء عبد المطلب أحمد" 25 سنة، ربة منزل، ومقيمه بندر بني مزار وإصابة 3 آخرين.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني مزار العام، وبسؤال قائد السيارة والمصابين، أيدوا ما جاء بالفحص، وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، والتحفظ على السيارة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى العام.