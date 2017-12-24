Responsive image

24
ديسمبر

الأحد

26º

24
ديسمبر

الأحد

 خبر عاجل
  • الغاء أحكام المؤبد والمشدد فى قضية "خلية مدينة نصر"
     منذ 2 ساعة
  • القبض على (15) مواطن مسلم بأطفيح بسبب حادث الكنيسة
     منذ 2 ساعة
  • اعتصام (25) صحافيًا بـ"المصري اليوم" بمقر النقابة بسبب وقف قيدهم
     منذ 2 ساعة
  • بني سويف.. مصرع مجند إثر سقوطه تحت عجلات قطار
     منذ 2 ساعة
  • الاحتلال الصهيوني يرفض الافراج عن "عهد التميمي"
     منذ 2 ساعة
  • مصرع 3 أشخاص جراء تصادم بين سيارتين على طريق السويس الصحراوي
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:15 صباحاً


الشروق

6:43 صباحاً


الظهر

11:54 صباحاً


العصر

2:42 مساءاً


المغرب

5:06 مساءاً


العشاء

6:36 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

مصرع وإصابة (4) أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 179
مصرع وإصابة (4) أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

توفيت سيدة وأصيب 3 آخرون، فى حادث تصادم سيارتين بمركز بنى مزار وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الجهات المعنية إخطارًا بوقوع حادث تصادم بمدخل بني مزار، وبالانتقال تبين وقوع تصادم سيارة خاصة مع توك توك فر قائده هاربا عقب الحادث، وأنه أثناء سير التوك توك بالطريق فى اتجاه بحرى اختلت عجلة القيادة بيده، فانحرف واصطدم بالسيارة القادمة فى الاتجاه المقابل.

أسفر الحادث عن وفاة مستقلة التوك توك "وفاء عبد المطلب أحمد" 25 سنة، ربة منزل، ومقيمه بندر بني مزار وإصابة 3 آخرين.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني مزار العام، وبسؤال قائد السيارة والمصابين، أيدوا ما جاء بالفحص، وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، والتحفظ على السيارة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى العام.

 

 

 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers