Responsive image

24
ديسمبر

الأحد

26º

24
ديسمبر

الأحد

 خبر عاجل
  • الغاء أحكام المؤبد والمشدد فى قضية "خلية مدينة نصر"
     منذ 2 ساعة
  • القبض على (15) مواطن مسلم بأطفيح بسبب حادث الكنيسة
     منذ 2 ساعة
  • اعتصام (25) صحافيًا بـ"المصري اليوم" بمقر النقابة بسبب وقف قيدهم
     منذ 2 ساعة
  • بني سويف.. مصرع مجند إثر سقوطه تحت عجلات قطار
     منذ 2 ساعة
  • الاحتلال الصهيوني يرفض الافراج عن "عهد التميمي"
     منذ 2 ساعة
  • مصرع 3 أشخاص جراء تصادم بين سيارتين على طريق السويس الصحراوي
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:15 صباحاً


الشروق

6:43 صباحاً


الظهر

11:54 صباحاً


العصر

2:42 مساءاً


المغرب

5:06 مساءاً


العشاء

6:36 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

شبه شلل كامل لابحار الفنادق العائمة بنهر النيل بسبب انخفاض منسوب المياه

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 431
شبه شلل كامل لابحار الفنادق العائمة بنهر النيل بسبب انخفاض منسوب المياه


سيطرت حالة من الغضب على السائحين، وأصحاب الفنادق العائمة، اليوم الأحد، وذلك بسبب انخفاض منسوب مياه النيل، بمنطقة معبد كوم أمبو، حيث تسبب ذلك في شحوط 8 بواخر نيلية علي متنها أفواج سياحية من جنسيات مختلفة في زيارة للمعالم السياحية والأثرية لأسوان والأقصر والاحتفال بالكريسماس.

و لم يسفر ذلك عن إصابات بشرية ، لكن توقفت هذه البواخر بمرسي معبد كوم أمبو علي الضفة الشرقية بمنطقة البيارة غرب مدينة كوم امبو لعدة ساعات لحين انتهاء المشكلة .

وجاء انخفاض منسوب مياه نهر النيل ، بعد أن وصل عمق النيل تقريباً إلى 140 سنتيمتر، ما دفع البواخر النهرية التي يزيد عمق الغاطس فيها عن هذه المسافة إلى التوقف ناحية معبد كوم أمبو .

علي الفور تم التغلب من قبل الجهات المعنية ، علي هذه المشكلة بعد تسيير مرور البواخر في طريق يتسم بمنسوب مياه مرتفع في نهر النيل حيث استكملت العائمات رحلاتها دون حدوث إصابات ولم تتأثر البواخر السياحية أو أطقمها بأي خسائر.

وأكد محمود أبو الحسن أحد العاملين بالبواخر السياحية أن مشكلة شحوط البواخر السياحية يجب تداركها في ظل وجود كثافة حركة نقل نهري هذا الموسم مقترحا بعمل تدريبات لمواجهة أي حالة شحوط فضلا عن تنظيف المجري الملاحي من العوائق من قبل الجهات المختصة .

وأضاف سعيد محمد أحد العاملين في النقل النهري أن كتل الطمي وظهور الجزر وسط نهر النيل من أبرز العوائق التي تؤثر علي حركة النقل النهري بالمجري الملاحي لنهر النيل سواء للبواخر النهرية أو العبارات النهرية .

وأشار حسن عبد الله عامل بالنقل النهري إلي أنه في فترة السدة الشتوية ينخفض منسوب مياه نهر النيل وينعكس علي حركة النقل النهري والبواخر السياحية العائمة وغيرها من اللنشات والعبارات.

وقد انتظمت اليوم حركة إبحار البواخر النيلية بأسوان في الاتجاهين ، حيث أكملت الفنادق العائمة برامجها السياحية المقررة لزيارة المعابد بمدينتي إدفو كوم أمبو ، وزيارة مدينة أسوان .

 

 

 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers