شبه شلل كامل لابحار الفنادق العائمة بنهر النيل بسبب انخفاض منسوب المياه



سيطرت حالة من الغضب على السائحين، وأصحاب الفنادق العائمة، اليوم الأحد، وذلك بسبب انخفاض منسوب مياه النيل، بمنطقة معبد كوم أمبو، حيث تسبب ذلك في شحوط 8 بواخر نيلية علي متنها أفواج سياحية من جنسيات مختلفة في زيارة للمعالم السياحية والأثرية لأسوان والأقصر والاحتفال بالكريسماس.

و لم يسفر ذلك عن إصابات بشرية ، لكن توقفت هذه البواخر بمرسي معبد كوم أمبو علي الضفة الشرقية بمنطقة البيارة غرب مدينة كوم امبو لعدة ساعات لحين انتهاء المشكلة .

وجاء انخفاض منسوب مياه نهر النيل ، بعد أن وصل عمق النيل تقريباً إلى 140 سنتيمتر، ما دفع البواخر النهرية التي يزيد عمق الغاطس فيها عن هذه المسافة إلى التوقف ناحية معبد كوم أمبو .

علي الفور تم التغلب من قبل الجهات المعنية ، علي هذه المشكلة بعد تسيير مرور البواخر في طريق يتسم بمنسوب مياه مرتفع في نهر النيل حيث استكملت العائمات رحلاتها دون حدوث إصابات ولم تتأثر البواخر السياحية أو أطقمها بأي خسائر.

وأكد محمود أبو الحسن أحد العاملين بالبواخر السياحية أن مشكلة شحوط البواخر السياحية يجب تداركها في ظل وجود كثافة حركة نقل نهري هذا الموسم مقترحا بعمل تدريبات لمواجهة أي حالة شحوط فضلا عن تنظيف المجري الملاحي من العوائق من قبل الجهات المختصة .

وأضاف سعيد محمد أحد العاملين في النقل النهري أن كتل الطمي وظهور الجزر وسط نهر النيل من أبرز العوائق التي تؤثر علي حركة النقل النهري بالمجري الملاحي لنهر النيل سواء للبواخر النهرية أو العبارات النهرية .

وأشار حسن عبد الله عامل بالنقل النهري إلي أنه في فترة السدة الشتوية ينخفض منسوب مياه نهر النيل وينعكس علي حركة النقل النهري والبواخر السياحية العائمة وغيرها من اللنشات والعبارات.

وقد انتظمت اليوم حركة إبحار البواخر النيلية بأسوان في الاتجاهين ، حيث أكملت الفنادق العائمة برامجها السياحية المقررة لزيارة المعابد بمدينتي إدفو كوم أمبو ، وزيارة مدينة أسوان .