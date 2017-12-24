Responsive image

24
ديسمبر

الأحد

26º

24
ديسمبر

الأحد

 خبر عاجل
  • المحكمة العسكرية تمد أجل الحكم فى ثلاثة قضايا بها (225) شخصًا
     منذ 3 ساعة
  • العراق.. زلزال بقوة (4) درجات يضرب محافظة حلبجة بكردستان
     منذ 3 ساعة
  • العدو الصهيوني يُغلق المدخل الشمالي لمدينة رام الله
     منذ 3 ساعة
  • استشهاد شاب فلسطيني برصاص العدو فى غزة
     منذ 3 ساعة
  • علماء المسلمين وكتاب ومثقفين يحيون الذكري المائة للشيخ "الغزالي"
     منذ 3 ساعة
  • تأجيل قضية "بنات دمياط" إلي جلسة الثلاثاء القادم
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:15 صباحاً


الشروق

6:42 صباحاً


الظهر

11:54 صباحاً


العصر

2:42 مساءاً


المغرب

5:05 مساءاً


العشاء

6:35 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

تحذيرات من مخطط صهيوني لبناء (300) ألف وحدة استيطانية جديدة بالقدس

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 193
تحذيرات من مخطط صهيوني لبناء (300) ألف وحدة استيطانية جديدة بالقدس


قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أن دائرة شئون القدس بمنظمة التحرير الفلسطينية، حذرت من مخاطر وتداعيات، أعدها العدو الصهيوني، فى مدينة القدس، إثر قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المنحاز لإسرائيل ولعدوانها وظلمها وانتهاكاتها فى التوسع الاستيطانى الاستعمارى وتهويد مدينة القدس.

ونددت الدائرة،فى بيان صحفى اليوم الأحد، بمخاطر ما يروج له وزير الإسكان والبناء الإسرائيلى يؤاف جالانت، لخطة بناء استيطانية كبيرة يتم الإعداد لتنفيذها. وحسب هذا المخطط ستشمل هذه الخطة بناء 300 ألف وحدة استيطانية أطلق عليها بـ"القدس الكبرى"، وسيتم بناء غالبية تلك الوحدات فى مناطق خارج الخط الأخضر بحسب المخطط.

وشددت الدائرة على مخاطر هذا المخطط العدوانى الذى يهدف إلى فصل مدينة القدس، وتقطيع أواصلها وتفتيت وحدتها الجغرافية والديمجرافية وأعدادها "كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلى"، مؤكدة استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى بمشاريعها التوسعية الاستيطانية الاستعمارية على حساب أراضى المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم فى الضفة الغربية وفى مدينة القدس بشكل خاص، من خلال سلخ أحياء فلسطينية عن المدينة المقدسة مثل كفر عقب شمال القدس ومخيم شعفاط وعناتا، شرق المدينة، بهدف التقليل من عدد المواطنين الفلسطينيين فى مدينة القدس لتحقيق مخطط تقليل عدد السكان الفلسطينيين، وتحقيق مخطط المقابل "أغلبية يهودية" وإضفاء الطابع اليهودى فى المدينة المقدسة.

وخُتم البيان بالقول: ان دائرة شؤون القدس فى منظمة التحرير الفلسطينية، تحذر من مخاطر المخططات الاسرائيلية ما أعلن عنها وما لم يعلن، على مستقبل المدينة المقدسة والبلدة القديمة ومحيطها.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers