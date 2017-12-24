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شوارع الإسكندرية تغرق فى شبر ميه بسبب نوة "الفيضة"

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 265
شوارع الإسكندرية تغرق فى شبر ميه بسبب نوة "الفيضة"


غرقت شوارع محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، بسبب موجة الطقس السيئ المصحوبة، بنوة الفيضة، وأدى ذلك إلى ارتفاع منسوب تجمعات المياه فى الشوارع ، حيث مازالت تعانى أحياء غرب الاسكندرية من عدم رفع كفاءة شبكة الصرف الصحى و من عيوب فى طبقة الاسفلت بالشوارع التى تؤدى إلى تراكمات المياه.

من جانبة قال اللواء أحمد بسيوني رئيس حي العامرية أول ، أنة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وتقوم الأجهزة التنفيذية بالحى بمتابعة أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار من الطريق الصحراوى وشارع الشرقاوى وشارع مسعود وشارع أسماء وشارع حضانة نفوسة وشارع 20.

و أشار رئيس الحى فى بيان صادر اليوم إلى أنه قام بتكليف إدارة الصرف الصحي وإدارة النظافة بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع وشفط تجمعات المياه فورا، وتم تقسيم الحي لقطاعات وتكليف المهندس  مدحت عبد الفضيل سكرتير عام الحي بالاشراف علي حالة الشوارع ورفع تجمعات الامطار بقطاع عبد القادر والطريق الصحراوي و مساعد رئيس الحي للاشراف علي منطقة قشوع والثروة السمكية و مساعد رئيس الحي للإزالات لمتابعة حالة الشوارع بالعامرية والنهضة.


 

 

 


 

 

 

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