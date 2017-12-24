العدو الصهيوني يُغلق المدخل الشمالي لمدينة رام الله

قامت قوات العدو الصهيوني، بإغلاق المدخل الشمالى لمدينتى رام الله، والبيرة، فى الضفة الغربية المحتلة، مبررة هذه الخطوة بالأوضاع الأمنية، فى إشارة إلى المظاهرات والمواجهات المستمرة منذ أسبوعين فى العديد من مدن الضفة الغربية احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اعلان القدس عاصمة ﻹسرائيل، ويعد هذا المدخل هو أحد الشوارع الرئيسية التى تربط مدن وسط الضفة الغربية بشمالها.

وكان 6 فلسطينيين أصيبوا أمس فى مواجهات مع قوات الاحتلال فى قرية "مادما" جنوب نابلس (شمالى الضفة)، وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن أحد المصابين تعرض للرصاص الحى، ونقل الجرحى إلى مستشفى رفيديا فى مدينة نابلس.