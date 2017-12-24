استشهاد شاب فلسطيني برصاص العدو فى غزة



قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أن الشاب الفلسطيني محمد سامي الدحدوح، البالغ من العمر 19 عامًا من حي الزيتون، جنوب شرق قطاع غزة، استشهد اليوم متأثرا بجروح أصيب بها فى الثامن من الشهر الجارى بمواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى شرق المدينة.

وكان الشاب الدحدوح قد أصيب برصاصة فى رقبته أطلقها عليه جنود الاحتلال بشكل مباشر قرب موقع "ناحل عوز" العسكرى شرق المدينة، وحالته وصفت بالخطيرة ونقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء، ومنها تم تحويله إلى مستشفى القدس فى حى تل الهوا غرب المدينة إلى أن استشهد اليوم.