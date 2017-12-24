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الاحتلال الصهيوني يخطط لبناء 300 ألف وحدة استيطانية بالقدس

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 139
الاحتلال الصهيوني يخطط لبناء 300 ألف وحدة استيطانية بالقدس

تقوم الحكومة الصهيونية على وضع مخطط لبناء 300 ألف وحدة سكنية في القدس المحتلة، فيما أكدت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية اليوم، الأحد، على أن الاحتلال يطرح هذا المخطط في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن القدس عاصمة لإسرائيل.
وقالت وسائل اعلامية صهيونية إن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، يوءاف غالانت، يدفع بمخطط كبير يقضي ببناء 300 ألف وحدة سكنية في "منطقة القدس الكبرى"، وأن قسما من هذا المخطط سيُنفذ "وراء حدود الخط الأخضر".
وأضافت الوسائل أن غالانت خصص لتصميم المخطط "الذي سيُنفذ بغالبيته خلف الخط الأخضر" مبلغ 1.4 مليون شاقل.
وأوضحت الوسائل أن المناطق التي سيشملها المخطط "ليست مُعرّفة على أنها ضمن المسطح البلدي للقدس، ولكن يتوقع أن يشملها المخطط وفقا لتعديل قانون أساس: القدس".
واعتبر غالانت أن "هدفنا هو ترسيخ السيطرة الصهيونية – اليهودية في القدس عاصمتنا". ويشمل المخطط بناء وحدة سكنية استيطانية في أراض فلسطينية مصادرة وبنى تحتية للمواصلات وأماكن تجارية وساحات وحدائق عامة.
و اشارت الوسائل إلى أن إن "غالانت أعلن عن هذا المخطط في التوقيت الحالي لأنه يريد الاندماج ضمن قائمة حزب الليكود للانتخابات العامة المقبلة، والمخطط الذي سيصوره كباني القدس والمستوطنات، سيساعده على تحسين موقعه بين المنتسبين لليكود.

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