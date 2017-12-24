الاحتلال الصهيوني يرفض الافراج عن "عهد التميمي"

رفضت محكمة الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، طلب إطلاق سراح الفتاة عهد التميم(17 عامًا).

وفي سياق متصل، شارك أطفال نادي الشروق والأمل التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر، اليوم الأحد، في وقفة تضامنية في محافظة خان يونس جنوب القطاع، تضامنا مع الطفلة عهد التميمي.

ورفع المشاركون صور الطفلة التميمي، ولافتات تؤكد تضامنهم معها، وأخرى تدعو إلى تدخل عاجل للإفراج عن الأطفال الفلسطينيين الذين يعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينهم الفتاة عهد.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت التميمي من منزل والدها في قرية النبي صالح، الأسبوع الماضي، وقررت محكمة عوفر العسكرية، تمديد اعتقالها حتى يوم غد، الإثنين.