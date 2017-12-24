Responsive image

24
ديسمبر

الأحد

26º

24
ديسمبر

الأحد

 خبر عاجل
  • الغاء أحكام المؤبد والمشدد فى قضية "خلية مدينة نصر"
     منذ 3 ساعة
  • القبض على (15) مواطن مسلم بأطفيح بسبب حادث الكنيسة
     منذ 3 ساعة
  • اعتصام (25) صحافيًا بـ"المصري اليوم" بمقر النقابة بسبب وقف قيدهم
     منذ 3 ساعة
  • بني سويف.. مصرع مجند إثر سقوطه تحت عجلات قطار
     منذ 3 ساعة
  • الاحتلال الصهيوني يرفض الافراج عن "عهد التميمي"
     منذ 3 ساعة
  • مصرع 3 أشخاص جراء تصادم بين سيارتين على طريق السويس الصحراوي
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:15 صباحاً


الشروق

6:43 صباحاً


الظهر

11:54 صباحاً


العصر

2:42 مساءاً


المغرب

5:06 مساءاً


العشاء

6:36 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

السجن المؤبد لضابط شرطة بتهمة الاتجار فى المخدرات

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 252
السجن المؤبد لضابط شرطة بتهمة الاتجار فى المخدرات

 


حكمت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، بمعاقبة ضابط شرطة، بالمؤبد وبالسجن المشدد 10 سنوات لربة منزل، بتهمة الاتجار وتعاطى الحشيش والهيروين.

وجاء فى القضية رقم 3109 جنايات قسم شرطة ثالث أكتوبر لسنة 2016، بأنه أثناء تواجد قوة من مباحث قسم شرطة ثالث اكتوبر فى كمين بطريق الواحات، لاحظت تصاعد أدخنة ذات راحة غريبة، وعلى الفور توجهت القوة إلى مصدر الدخان، وتبين أن شخصين يدخنان السيجار المحشوة بمخدر الحشيش داخل سيارة ملاكى، وبفحص هويتهما تبين أن المتهم الأول احمد.خ"25 سنة" ضابط شرطة بقسم الخانكة، والمتهمة الثانية عزة. م ربة منزل.

وكشفت التحقيقات، عن أنه بتفتيش السيارة عثر على 5 قطع متوسطة الحجم لجوهر الهيروين، 3 أوعية بلاستيكية بها رمل ومجموعة من الأربطة المطاطية، صفراء اللون، وميزان حساس، 3 أكياس بلاستكية شفافة اللون، بداخلها جوهر الهيروين المخدر، و46 ألف و600 جنيه مصرى.

وبمواجهه المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقر المتهم الأول بحيازته للهيروين بقصد الاتجار والحشيش بقصد التعاطى، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة.

 

 

 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers