السجن المؤبد لضابط شرطة بتهمة الاتجار فى المخدرات



حكمت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، بمعاقبة ضابط شرطة، بالمؤبد وبالسجن المشدد 10 سنوات لربة منزل، بتهمة الاتجار وتعاطى الحشيش والهيروين.

وجاء فى القضية رقم 3109 جنايات قسم شرطة ثالث أكتوبر لسنة 2016، بأنه أثناء تواجد قوة من مباحث قسم شرطة ثالث اكتوبر فى كمين بطريق الواحات، لاحظت تصاعد أدخنة ذات راحة غريبة، وعلى الفور توجهت القوة إلى مصدر الدخان، وتبين أن شخصين يدخنان السيجار المحشوة بمخدر الحشيش داخل سيارة ملاكى، وبفحص هويتهما تبين أن المتهم الأول احمد.خ"25 سنة" ضابط شرطة بقسم الخانكة، والمتهمة الثانية عزة. م ربة منزل.

وكشفت التحقيقات، عن أنه بتفتيش السيارة عثر على 5 قطع متوسطة الحجم لجوهر الهيروين، 3 أوعية بلاستيكية بها رمل ومجموعة من الأربطة المطاطية، صفراء اللون، وميزان حساس، 3 أكياس بلاستكية شفافة اللون، بداخلها جوهر الهيروين المخدر، و46 ألف و600 جنيه مصرى.

وبمواجهه المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقر المتهم الأول بحيازته للهيروين بقصد الاتجار والحشيش بقصد التعاطى، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة.