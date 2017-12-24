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استشهاد فلسطيني متأثرأ بجراحه بـ قطاع غزة

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 230
استشهاد فلسطيني متأثرأ بجراحه بـ قطاع غزة

قام مئات الفلسطينيين في قطاع غزة، بتشييع جثمان شاب فلسطيني استشهد صباح الأحد، متأثرا بجراح أصيب بها، قبل نحو أسبوعين، خلال مشاركته بمواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، على الحدود الفاصلة بين غزة وإسرائيل.
وأدّى المشيّعون صلاة الجنازة على جثمان الشاب محمد الدحدوح (19 عاما)، في مسجد صلاح الدين، في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، قبل مواراته الثرى في المقبرة الشرقية
وشارك في مسيرة التشييع العشرات من مسلحي فصائل المقاومة الفلسطينية، ومئات الفلسطينيين الذين حملوا الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات داعمة لمدينة القدس المحتلة، وتطالب بالثأر من إسرائيل.
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