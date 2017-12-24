Responsive image

24
ديسمبر

الأحد

26º

24
ديسمبر

الأحد

 خبر عاجل
  • الغاء أحكام المؤبد والمشدد فى قضية "خلية مدينة نصر"
     منذ 2 ساعة
  • القبض على (15) مواطن مسلم بأطفيح بسبب حادث الكنيسة
     منذ 2 ساعة
  • اعتصام (25) صحافيًا بـ"المصري اليوم" بمقر النقابة بسبب وقف قيدهم
     منذ 2 ساعة
  • بني سويف.. مصرع مجند إثر سقوطه تحت عجلات قطار
     منذ 2 ساعة
  • الاحتلال الصهيوني يرفض الافراج عن "عهد التميمي"
     منذ 2 ساعة
  • مصرع 3 أشخاص جراء تصادم بين سيارتين على طريق السويس الصحراوي
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:15 صباحاً


الشروق

6:43 صباحاً


الظهر

11:54 صباحاً


العصر

2:42 مساءاً


المغرب

5:06 مساءاً


العشاء

6:36 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

اعلان الطوارئ بمحافظة المنوفية بسبب ظهور "انفلونزا الطيور"

منذ 2 دقيقة
عدد القراءات: 27
اعلان الطوارئ بمحافظة المنوفية بسبب ظهور "انفلونزا الطيور"

 

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، حالة الطوارئ بالمحافظة، وذلك بعد ظهور انفلونزا الطيور بالمحافظة.

كانت الوحدة المحلية قد أُبلغت بأن أحد المواطنين بالقرية ذهب إلى الوحدة البيطرية لفحص بعض الدواجن الخاصة به، وكشف الفحص إصابتها بمرض أنفلونزا الطيور.

وتلقت اللجنة البيطرية، بلاغًا بوجود طيور بمنزل آخر مصابة بنفس الأعراض، كانت قد حصلت عليها صاحبة المنزل من بائع متجول، وتوجهت اللجنة إلى المنزل محل البلاغ، وتم إعدام الطيور بطريقة صحية، ووضع الكلور والجير الحي وتطهير المكان وما حوله.

ثم قامت اللجنة بالبحث في جميع المناطق المحيطة بالمنزلين، وتم التأكد من عدم وجود طيور بها، وعمل مسح للمنطقة.

ومن جانبه، ناشد بيومى بسرعة الإبلاغ عن الطيور التى تظهر عليها أى أعراض لأنفلونزا الطيور.

 

 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers