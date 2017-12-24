اعلان الطوارئ بمحافظة المنوفية بسبب ظهور "انفلونزا الطيور"

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، حالة الطوارئ بالمحافظة، وذلك بعد ظهور انفلونزا الطيور بالمحافظة.

كانت الوحدة المحلية قد أُبلغت بأن أحد المواطنين بالقرية ذهب إلى الوحدة البيطرية لفحص بعض الدواجن الخاصة به، وكشف الفحص إصابتها بمرض أنفلونزا الطيور.

وتلقت اللجنة البيطرية، بلاغًا بوجود طيور بمنزل آخر مصابة بنفس الأعراض، كانت قد حصلت عليها صاحبة المنزل من بائع متجول، وتوجهت اللجنة إلى المنزل محل البلاغ، وتم إعدام الطيور بطريقة صحية، ووضع الكلور والجير الحي وتطهير المكان وما حوله.

ثم قامت اللجنة بالبحث في جميع المناطق المحيطة بالمنزلين، وتم التأكد من عدم وجود طيور بها، وعمل مسح للمنطقة.

ومن جانبه، ناشد بيومى بسرعة الإبلاغ عن الطيور التى تظهر عليها أى أعراض لأنفلونزا الطيور.