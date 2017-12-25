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غواتيمالا تعلن نقل سفارتها إلى القدس

منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 199
غواتيمالا تعلن نقل سفارتها إلى القدس

 


أفادت وسائل إعلام ، صباح اليوم الإثنين 25 ديسمبر، بإعلان رئيس غواتيمالا جيمي موراليس ، نقل سفارة بلاده في الكيان الصهيوني إلى القدس، بعد أيام من إعلانه تأييده لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس.

وقال "مور اليس" في بيان مقتضب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"  إنه قرر نقل السفارة من تل أبيب بعد تحدثه مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الأحد.


والجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب ، قد اعترف هذا الشهر ، بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ، وقرر نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس بدًلا من تل أبيب . 

ويذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، كان أقرت بإجماع 129 دولة ، مشروع قرار رافض لقرارات واشنطن بشأن القدس ، وبينما رفض المشروع 9 دول ، وامتنعت 35 دولة عن التصويت.

 

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