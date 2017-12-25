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غارات صهيونية تستهدف عدة مواقع في قطاع غزة دون إصابات بشرية

منذ يوم
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غارات صهيونية تستهدف عدة مواقع في قطاع غزة دون إصابات بشرية

شنت المقاتلات الحربية التابعة للكيان الصهيوني ، فجر اليوم الإثنين 25 ديسمبر، سلسلة غارات جوية على عدة مواقع في قطاع غزة ، الأأمر الذي أوقع أضرار مادية ، دون  وقوع إصابات بشرية.
وأفادت مصادر محلية بالقطاع ، أن المقاتلات الحربية الصهيوني من نوع "إف16"، قد قصفت بالصواريخ منطقة  السودانية شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار في منازل المواطنين .

وأضافت المصادر، أن المقاتلات استهدفت أيضًا موقعًا في منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة، بثلاثة صواريخ ما أدى إلى تدميره بالكامل، وإلحاق أضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين القريبة من الاستهداف.

كما قصفت الطائرات الحربية موقعا غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع بخمسة صواريخ ودُمر بالكامل واندلعت نيران في المكان، إضافة إلى أضرار في منازل المواطنين المجاورة ، حسبما أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية.

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