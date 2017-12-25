الكيان الصهيوني يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية



أفادت وسائل إعلام فلسطينية وعبرية ، صباح اليوم الإثنين ، بشن قوات الاحتلال الصهيوني حملات مداهمة لمناطق متفرقة من الضفة الغربية، ما أسفر عن اعتقال 7 فلسطينيين من من قرية قصرة جنوب شرقى نابلس ، بزعم التعدي على مستوطنين .

وأفادت جريدة "جيروزاليم بوست" العبرية ، أن الفلسطينيين السبعة اعتقلو على خلفية الاشتباه بتورطهم في اشتباكات عنيفة التى وقعت بعد هجوم الشهر الماضى فى القرية نفسها القريبة من نابلس.

وتأتى هذه الأحداث نتيجة إطلاق مستوطن إسرائيلى، النار على رجل فلسطينى فى قرية القصرة الشهر الماضى، فى حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى انها جاءت ردا على هجوم نفذه فلسطينيون بالحجارة.