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تثقيف "الاستقلال" بالدقهلية تُقيم ندوة بعنوان "لماذا سيناء؟" (صور)

منذ يوم
عدد القراءات: 749
تثقيف "الاستقلال" بالدقهلية تُقيم ندوة بعنوان "لماذا سيناء؟" (صور)

 

أقامت أمانة التثقيف بحزب الاستقلال فى محافظة الدقهلية، ندوة بعنوان "لماذا سيناء ؟"، تم التطرق فيها إلي القضية الفلسطينية التي تعد سيناء جزء منها.

وبدأ الندوة التي قدمها الأستاذ / محمد التميمي -عضو أمانة التثقيف المركزية-ثم بتلاوة مباركة من القرآن الكريم، بصوت الأستاذ / سعد النبلاوي، ثم كانت الكلمة للأستاذ / أحمد القزاز-أمين الحزب بالمحافظة-.

وتحدث "القزاز" عن أهمية سيناء الجغرافية للعالم والدينية للأديان السماوية وربط ذلك بالحضارة الإسلامية.

كما تحدث القزاز أيضًا عن سيناء واتفاقية كامب ديفيد، التي جعلت القيادة المصرية حينها تتنازل عنها عمليا وعدم استغلالها عسكريا أو تنمويا وإعماريا وهل امتلاكها إداريا يكفى ؟، وأضاف "القزاز" قائلاً أن المستقبل فى سيناء وما يحدث فيها الأن من تهجير وارهاب وتفجير وقتل لصالح من ؟ ثم انتقل إلى ما يعرف بصفقة القران والحديث عنها  هكذا لماذا سيناء ؟ وختم الحديث أن الأمة الاسلامية إن غفلت عن الجهاد لحظة تمكن العدو منها واصبحت تابعة خاضعة للعدو.

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