الكيان الصهيوني يُرحل ثلاثة أتراك اعتقلهم من داخل المسجد الأقصى



أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، صباح اليوم الإثنين 25 ديسمبر، بقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بترحيل 3 سياح أتراك، اعتقلتهم قبل ثلاثة أيام بعد أدائهم صلاة الجمعة داخل الدخول للمسجد الأقصى.

وقد اعتقل الاحتلال الإسرائيلي الأتراك الثلاثة يوم الجمعة الماضي، بعد أدائهم صلاة الجمعة داخل المسجد الأقصى المبارك، ثم أخلت محكمة الاحتلال سبيلهم ليلة أمس الأحد، بشرط إبعادهم عن الأقصى والقدس القديمة لعشرين يومًا، وبكفالة مالية بقيمة ألف شيكل لكل واحد منهم، لكن تم استدعاؤهم وإبلاغهم بقرار إبعادهم وترحيلهم إلى بلدهم.