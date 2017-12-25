العدو الصهوني يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية



شنت قوات العدو الصهيوني، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات طالت 30 فلسطينيًا، بالضفة الغربية، على رأسهم مواطن، زعم العدو أنه ضالع فى نشاطات إرهابية.

وأشار إلى أن 8 من المعتقلين من قرية قصره في شمالي الضفة الغربية، وأضاف:" تمت إحالة المعتقلين للتحقيق من قبل قوات الأمن".

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 6400 معتقل، منهم 62 سيدة ، بينهن 10 قاصرات، ونحو 300 طفل ونحو 450 معتقلا إداريا بدون محاكمة و12 نائبا في المجلس التشريعي (البرلمان) ، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية.