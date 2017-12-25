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سطو مسلح على مكتب بريد السويس والاستيلاء على مبلغ مالي

منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 250
سطو مسلح على مكتب بريد السويس والاستيلاء على مبلغ مالي

 

في ظل الانفلات الأمني الذي يضرب أنحاء مصر، بسبب انشغال وزارة الداخلية بمطاردة وتصفية المعارضين السياسين ، أقدم 3 مسلحين ملثمين على اقتحام مكتب بريد في السويس واستولوا على مبلغ مالى كبير وفروا هاربين وأصيب موظفين بمكتب البريد.


 واظهرت التحقيقات الأولية ، أقدم ثلاثة أشخاص ملثمين  كانوا يستقلون دراجة نارية توقفوا أمام المكتب، اقتحموا المكتب واعتدوا بالضرب على كلًا من أحمد مصطفى وأحمد زيدان، بالأسلحة البيضاء حتى فقدوا القدرة على التحرك، واستولى اللصوص على المبلغ من خزينة المكتب وفروا هاربين.


 وتم نقل  الموظف أحمد مصطفى لمستشفى السويس العام، بعد إصابته بجرح قطعى فى الساق أحدثه أحد اللصوص لمنعه من التحرك، كما أصيب الموظف الآخر بجروح طفيفة. 

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