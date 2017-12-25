مصرع سيدة بطلق ناري فى مشاجرة بالمنيا

توفيت سيدة، عقب تلقيها عدة طلقات نارية، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيل العام.

كانت الجهات المعنية قد تلقت إخطارًا من العميد منتصر عويضة مدير المباحث، يفيد بمقتل ربة منزل بإحدى قرى مركز المنيا؛ بناءً على إشارة واردة من قسم الشرطة.

وعلى الفور، انتقل المقدم محمد منير، رئيس المباحث والرائد مصطفى عمر، معاون المباحث، وتبين من معاينة الحادث، وصول "نورا.ع"، 37 عامًا ربة منزل، "جثة هامدة"، وبسؤال زوجها "عمران.خ"، 38 عامًا فلاح، اتهم كلًا من "ج م" 55 عامًا موظف، "ن م" 35 عامًا موظف، بإصابة زوجته بطلقة نارية من سلاح ناري كان بحوزتهما، خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

وتم ضبط المتهم الأول فى الحادث بحوزته بندقية آلية، وجارٍ ضبط باقى المتهمين، وأخطرت النيابة لتحقيق.