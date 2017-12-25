"وول ستريت جورنال": السعودية تفرج عن 20 شخصًا اتهموا بالفساد

أطلقت السلطات السعودية ، سراح أكثر من عشرين شخصًا من المحتجزين داخل فندق الريتز كارلتون في الرياض بتهم الفساد ، بعدما أبرموا صفقات مع النظام القضائي للتسوية المالية، حسبما أفادت جريدة "وول ستريت جورنال".

وقال "الجريدة" : "لقد أبرموا صفقة للخروج. وقد تم إطلاق سراح 20 شخصا على الأقل".

حيث تم إطلاق سراح أحد أفراد العائلة المالكة تركي بن خالد، وكذلك وزير المالية السابق وعضو مجلس ومديري شركة النفط الحكومية إبراهيم العساف ومساعد وزير المالية السابق والرئيس السابق لشركة الاتصالات السعودية ورجل أعمال بارز آخر.

وأفادت الصحيفة أن عدد المعتقلين منذ الحملة المزعومة لولي العهد محمد بن سلمان ضد الفساد بلغ 200 شخصًا وكان من بين المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم في وقت سابق مقابل التخلي عن جزء من أصوله الأمير متعب بن عبدالله.

ولا يزال عدد الأشخاص الموقوفين مجهولا. وأفادت أنباء أن أشهر الموقوفين الملياردير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود الذي ما يزال معتقلا.