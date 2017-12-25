عشرات المتطرفين اليهود يقتحمون الأقصى المبارك

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين 25 ديسمبر، بقيام العشرات من المستوطنين المتطرفين، باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية من شرطة الاحتلال.

ونقلت وسائل الإعلام عن أحد العاملين بدائرة الأوقاف الإسلامية، إن 31 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

ونشرت شرطة الاحتلال، منذ الصباح الباكر، وحداتها الخاصة وقوات التدخل السريع في باحات المسجد وعند أبوابه، لتأمين الحماية الكاملة للمتطرفين أثناء اقتحامهم، فيما واصلت فرض قيودها وإجراءاتها على دخول المصلين للمسجد، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية عند الأبواب ودققت فيها.