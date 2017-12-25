Responsive image

-1º

25
ديسمبر

الإثنين

26º

25
ديسمبر

الإثنين

 خبر عاجل
  • انفجار دانة من مخلفات الحروب بمنطقة النزهة
     منذ 4 ساعة
  • الأمور المستعجلة تقضي بعدم الاختصاص فى دعوي استبعاد "الدكروري"
     منذ 4 ساعة
  • السيطرة على حريق هائل بمحيط نهر النيل فى الدقي
     منذ 4 ساعة
  • فتح مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية
     منذ 4 ساعة
  • نشوب حريق هائل بمحيط مديرية أمن الشرقية
     منذ 4 ساعة
  • الرئاسة التونيسية: لا تراجع عن قرار منع الطيران الإماراتي
     منذ 4 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:15 صباحاً


الشروق

6:43 صباحاً


الظهر

11:54 صباحاً


العصر

2:42 مساءاً


المغرب

5:06 مساءاً


العشاء

6:36 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

عشرات المتطرفين اليهود يقتحمون الأقصى المبارك

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 181
عشرات المتطرفين اليهود يقتحمون الأقصى المبارك

 

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين 25 ديسمبر، بقيام العشرات من المستوطنين المتطرفين، باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية من شرطة الاحتلال.

ونقلت وسائل الإعلام عن أحد العاملين بدائرة الأوقاف الإسلامية، إن 31 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

ونشرت شرطة الاحتلال، منذ الصباح الباكر، وحداتها الخاصة وقوات التدخل السريع في باحات المسجد وعند أبوابه، لتأمين الحماية الكاملة للمتطرفين أثناء اقتحامهم، فيما واصلت فرض قيودها وإجراءاتها على دخول المصلين للمسجد، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية عند الأبواب ودققت فيها.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers