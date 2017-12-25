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سوهاج.. مصرع وإصابة (3) عمال صعقًا داخل مسجد

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 222
سوهاج.. مصرع وإصابة (3) عمال صعقًا داخل مسجد


توفي نجار مسلح، بينما أصيب اثنين آخرين، اليوم الإثنين، صعقا بالكهرباء، أثناء عملهم في مسجد بناحية الزرازرة مركز دارالسلام شرق محافظة سوهاج.

تلقت الجهات المعنية إخطارًا من مأمور مركز دار السلام بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول كل من (ضياء عايد محمود) 14 عاما، نجار مسلح، جثة هامدة، و(محمود صلاح بطيخ)، 27 عاما نجار مسلح، و(صابر عايد ياسين) 17 عاما، "ادعاء صعق كهربائي".

وبسؤال عم المتوفى، فواز علي أحمد، 45 عاما، عامل زراعي، قرر أنه أثناء قيام المذكورين بأعمال ترميم بمسجد نجع عجور بناحية الزرازرة أصابهم صعق كهربائي ما أدى إلى وفاة نجل شقيقه وإصابة الباقين، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وأخطرت هندسة كهرباء دار السلام لاتخاذ اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 33 أحوال المركز، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

 

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