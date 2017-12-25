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انتحار عامل بسوهاج بسبب ظروف المعيشة

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 204
انتحار عامل بسوهاج بسبب ظروف المعيشة

 

أقدم عامل بمحافظة سوهاج، على الانتحار شنقًا، وذلك بسبب ظروف المعيشة الضيقة، بينما صنفت الجهات الأمنية، بمركز طما، الحادث بإنه تحت ظروف غامضة.

تلقت الجهات المعنية إخطارًا من مركز شرطة طما يفيد بقيام أحد الأشخاص بشنق نفسه بناحية مشطا، دائرة المركز..

 وتبين وجود جثة (سراج .م.ر) 27 عاما، عامل، بغرفة بالطابق الثاني بالمنزل تتدلى من سقف الغرفة بواسطة سلك ولا توجد إصابات ظاهرية بها، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

بسؤال شقيقه (جمال) 22 عامًا، عامل زراعي، قرر شنق شقيقه لنفسه وأنه كان يعاني من مرض نفسي. وأضاف أنه يقيم بالمنزل بمفرده، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود علامة شنق أسفل الذقن ولا توجد شبهة جنائية. كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، حرر عن ذلك المحضر رقم 20 أحوال المركز وجارِ العرض على النيابة العامة.

 

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