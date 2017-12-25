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النيابة الإسرائيلية تُطالب بتمديد اعتقال الطفلة "عهد التميمي"

منذ 7 ساعة
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النيابة الإسرائيلية تُطالب بتمديد اعتقال الطفلة "عهد التميمي"

 

أفادت وكالة الأناضول التركية ، اليوم الإثنين ، أن النيابة العامة التابعة للكيان الصهيوني ، طالبت بتمديد اعتقال الطفلة الفلسطينية "عهد التميمي" لمدة 10 ايام لاستكمال التحقيق معها.


وكانت المحكمة قد رفضت أمس الأحد، الإفراج عن التميمي بكفالة مالية إلى حين محاكمتها.

 

والجدير بالذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني ، قد اعتقلت "عهد"  منذ أسبوع ، بعد انتشار مقطع فيديو وهو تطرد جنود الاحتلال من منزل أسرتها في قرية "النبي صالح" شمال غرب رام الله، كما اعتُقلت لاحقا والدتها وابنة عمها بتهمة مساعدتها على إبعاد الجنود وصفع أحدهم.

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