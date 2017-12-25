هطول أمطار شديدة على شوارع الإسكندرية

تتعرض محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، لموجة هطول أمطار شديدة، ما جعل الشوارع خالية من المارة والمواطنين جراء حالة الطقس غير المستقرة لليوم التالى على التوالى والذى صاحبه سقوط أمطار غزيرة على أنحاء المحافظة وانخفاض شديد فى درجات الحرارة العظمى والصغرى.

وشهدت مناطق وسط غرب وشرق الإسكندرية خلوها من المارة حتى أن العديد من لأهالى منع أبنائه من الذهاب للمدارس والتزم الأهالى المنازل.

وتحولت الميادين العامة والرئيسية والشوارع الشهيرة بالإسكندرية لمدينة أشباح هجرها المواطنين والتزموا المنازل من شدة البرودة والأمطار. يذكر أن نوة الفيضة الصغرى التى تواجهها الإسكندرية على مدار 5 أيام لم تتوقف فيها الأمطار على أنحاء المدينة .