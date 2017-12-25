معلومات مثيرة عن "محافظ تعز" التي فرضته الإمارات



كشف حساب "مجتهد" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، معلومات مثيرة حول محافظ تعز ، التي فرضته الإمارات ، وفق تعبيره .

وأكد "مجهتد" أن أمين أحمد محمود الذي عيّن الأحد محافظا لتعز، اشتهر بهجومه المتكرر على الدين الإسلامي.

في مسلسل تركيع حزب الإصلاح..

تعرف على محافظ تعز الجديد الذي فرضته الإمارات على الإصلاح؟ pic.twitter.com/9YbpEHAvuh — مجتهد (@mujtahidd) December 25, 2017

وقال إن محمود وفي تصريحات سابقة، إن الإسلام "لقريش فقط"، وإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو نبي "داعش".

وقال في تصريحات أخرى إن "الإسلام دين تخلف" ،ويحمل "محمود" الجنسية الكندية ولديه العديد من الاستثمارات في كندا .

وأشار مجتهد ، أن "محمود" بنى قصرًا بمبلغ تجاوز الملياري دولار، وذلك من الأموال التي "اختلسها" من عمله مديرا عاما لمؤسسة مياه وكهرباء الريف، مشيرًا إلى أن أقاربه والوا الحوثيين، وكانوا سببا في سيطرتهم على مناطق في اليمن.