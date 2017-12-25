Responsive image

26
ديسمبر

الثلاثاء

26º

26
ديسمبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • الحكومة التونيسية تشترط اعتذار الإمارات رسميًا لإنهاء الأزمة
     منذ حوالى ساعة
  • حماس تعلن عن صفقة جديدة لتبادل الأسري مع العدو الصهيوني
     منذ حوالى ساعة
  • القضاء الإداري يقضي بعودة (6) أمناء شرطة إلي عملهم
     منذ 2 ساعة
  • مقتل (5) أشخاص فى حادث دهس بالعاصمة الروسية موسكو
     منذ 2 ساعة
  • تعرض حلب وحماة إلى قصف صاروخي
     منذ 2 ساعة
  • استقالة (5) من أساتذة لجنة امتحانات تجارة الزقازيق بعد اطلاع العميد على الأسئلة
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:16 صباحاً


الشروق

6:43 صباحاً


الظهر

11:55 صباحاً


العصر

2:43 مساءاً


المغرب

5:06 مساءاً


العشاء

6:36 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

أول تعليق للسبسي حول قرار تعليق رحلات الخطوط الإماراتية

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 359
أول تعليق للسبسي حول قرار تعليق رحلات الخطوط الإماراتية

أعلن الرئيس التونس الباجي قايد السبسي، الاثنين، أن قرار تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية إلى تونس سيظلّ قائما إلى حين مراجعة إجراءات سفر التونسيّات طبقا للقوانين والمعاهدات الدوليّة الجاري بها العمل.


أفادت وسائل إعلام ، اليوم الإثنين 25 ديسمبر، أن  الرئيس التونس الباجي قايد السبسي، أعلن أن قرار تعليق رحلات الخطوط الإماراتية إلى تونس سيظل قائمًا  إلى حين مراجعة إجراءات سفر التونسيّات طبقا للقوانين والمعاهدات الدوليّة.

وأكد "السبسي" على "ضرورة صون كرامة كلّ المواطنين التونسيين داخل وخارج أرض الوطن"، مؤكدا حرصه على "عدم المسّ بحقوق المرأة التونسيّة مهما كانت الدواعي والمبرّرات".

وأوصى السبسي "بالعمل على تجاوز هذه الإشكالات في أقرب الأوقات حفاظا على علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الشعبين التونسي والإماراتي".

والجدير بالذكر أن الخطوط الإماراتية، منعت الجمعة الماضية تونسيات من السفر على متن رحلاتها ،  باستثناء الحاصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية، دون إبداء أسباب ذلك.

الأمر الذي أحدث توتر بين البلدين ، وردت الحكومة التونسية ، بتعليق كافة رحلات الخطوط الإماراتية إليها.


أعلنت الخطوط الجوية الإمارات ،اليوم الإثنين وقف رحلاتها من دبي إلى تونس، الأمر الذي جاء بعد تعليق الحكومة التونسية رحلات الخطوط الإماراتية إليها، بسبب منع الأخيرة للتونسيات من السفر على متنها .

وقالت "الخطوط الجوية الإماراتية" في بيان اليوم الإثنين "بناء على تعليمات السلطات التونسية، وابتداء من اليوم الاثنين تعلق الناقلة رحلاتها من تونس وإليها، حتى اشعار آخر".


وأصدر المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، اليوم  بيان إدانة بشأن منع  مسئولي الخطوط الجوية الإماراتية لتونسيات من السفر على متن رحلاتها ، ووصفه بأنه "تمييزا صارخا وانتهاكا مؤسفا لحقوق المرأة".

وقال المرصد الدولي أن القرار الإماراتي تضمن  منع "كل النساء من حملة الجنسية التونسية، والمتوجهات إلى مطار دبي الدولي من مطار تونس قرطاج"، يقوم على سمة تمييزية مركّبة.

بينما  شنت الإعلامية التونسية "دليلة مصدق"  هجومًا حادًا على الإمارات ، ووصفتها بـدولة الجهل والتخلف.

وقالت الإعلامية "دليلة مصدق" خلال برنامجها في إذاعة "Radio MosaiqueFM"  واصفةً الإمارات بـ"التخلف والجهل والغباء وراثة ومسألة جينية لا تداويها الأبراج العالية ولا متحف اللوفر ولا الجزر الاصطناعية".

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers