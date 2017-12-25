أول تعليق للسبسي حول قرار تعليق رحلات الخطوط الإماراتية

أعلن الرئيس التونس الباجي قايد السبسي، الاثنين، أن قرار تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية إلى تونس سيظلّ قائما إلى حين مراجعة إجراءات سفر التونسيّات طبقا للقوانين والمعاهدات الدوليّة الجاري بها العمل.



أفادت وسائل إعلام ، اليوم الإثنين 25 ديسمبر، أن الرئيس التونس الباجي قايد السبسي، أعلن أن قرار تعليق رحلات الخطوط الإماراتية إلى تونس سيظل قائمًا إلى حين مراجعة إجراءات سفر التونسيّات طبقا للقوانين والمعاهدات الدوليّة.

وأكد "السبسي" على "ضرورة صون كرامة كلّ المواطنين التونسيين داخل وخارج أرض الوطن"، مؤكدا حرصه على "عدم المسّ بحقوق المرأة التونسيّة مهما كانت الدواعي والمبرّرات".

وأوصى السبسي "بالعمل على تجاوز هذه الإشكالات في أقرب الأوقات حفاظا على علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الشعبين التونسي والإماراتي".

والجدير بالذكر أن الخطوط الإماراتية، منعت الجمعة الماضية تونسيات من السفر على متن رحلاتها ، باستثناء الحاصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية، دون إبداء أسباب ذلك.

الأمر الذي أحدث توتر بين البلدين ، وردت الحكومة التونسية ، بتعليق كافة رحلات الخطوط الإماراتية إليها.



أعلنت الخطوط الجوية الإمارات ،اليوم الإثنين وقف رحلاتها من دبي إلى تونس، الأمر الذي جاء بعد تعليق الحكومة التونسية رحلات الخطوط الإماراتية إليها، بسبب منع الأخيرة للتونسيات من السفر على متنها .

وقالت "الخطوط الجوية الإماراتية" في بيان اليوم الإثنين "بناء على تعليمات السلطات التونسية، وابتداء من اليوم الاثنين تعلق الناقلة رحلاتها من تونس وإليها، حتى اشعار آخر".



وأصدر المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، اليوم بيان إدانة بشأن منع مسئولي الخطوط الجوية الإماراتية لتونسيات من السفر على متن رحلاتها ، ووصفه بأنه "تمييزا صارخا وانتهاكا مؤسفا لحقوق المرأة".

وقال المرصد الدولي أن القرار الإماراتي تضمن منع "كل النساء من حملة الجنسية التونسية، والمتوجهات إلى مطار دبي الدولي من مطار تونس قرطاج"، يقوم على سمة تمييزية مركّبة.

بينما شنت الإعلامية التونسية "دليلة مصدق" هجومًا حادًا على الإمارات ، ووصفتها بـدولة الجهل والتخلف.

وقالت الإعلامية "دليلة مصدق" خلال برنامجها في إذاعة "Radio MosaiqueFM" واصفةً الإمارات بـ"التخلف والجهل والغباء وراثة ومسألة جينية لا تداويها الأبراج العالية ولا متحف اللوفر ولا الجزر الاصطناعية".