فتح مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية

قال المتحدث بإسم ميناء الإسكندرية، رضا الغندور، اليوم الإثنين، أن الإدارة قررت فى الثالثة من مساء اليوم الاثنين، فتح بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية ووصول سرعة الريح وارتفاع الموج إلى المعدلات التى تسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن بشكل آمن تماماً .

وقد بدأت إدارتى حركة السفن والخدمات البحرية فى قطر وإرشاد 15 سفينة كانت جاهزة للسفر، ثم بدأت فى دخول سفن المخطاف الخارجى البالغ عددها 40 سفينة نتيجة إغلاق البوغاز اليومين الماضيين طبقاً لأولوية التراكى.

ومن ناحية أخرى، شدد اللواء بحرى مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية على الجهات المختصة لتوخى الحذر أثناء دخول وخروج السفن حفاظًا على الأرواح والممتلكات.