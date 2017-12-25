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الرئاسة التونيسية: لا تراجع عن قرار منع الطيران الإماراتي

منذ 10 ساعة
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الرئاسة التونيسية: لا تراجع عن قرار منع الطيران الإماراتي

 

أكد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اليوم الإثنين، أنه لا تراجع عن تعليق رحلات شركة طيران الإمارات إلى البلاد لحين مراجعة إجراءات سفر التونسيات طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية فى بيان أن قائد السبسى شدد خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوى "على ضرورة صون كرامة كل المواطنين مؤكدا حرصه على عدم المس بحقوق المرأة التونسية مهما كانت الدواعى والمبررات".

وأضاف البيان أن الرئيس التونسى "أوصى بالعمل على تجاوز هذه الإشكالات فى أقرب الأوقات حفاظا على علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الشعبين التونسى والإماراتي، مؤكدا على أن قرار تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية إلى تونس سيظل قائما إلى حين مراجعة إجراءات سفر التونسيات طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية الجارى بها العمل".

كانت السلطات التونسية قررت أمس الأحد تعليق رحلات شركة طيران الإمارات احتجاجا على منع الشركة التونسيات من السفر إلى دبى قبل ثلاثة أيام.

وقالت شركة طيران الإمارات أمس إنها ستوقف رحلاتها إلى تونس بعد أن أعلنت تونس حظر رحلات الشركة إليها.

وقالت وزارة النقل التونسية فى بيان إنها قررت "تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية".

ومنعت شركة طيران الإمارات التونسيات مهما كانت أعمارهن باستثناء المقيمات أو حاملات جوازات السفر الدبلوماسية من السفر عبر رحلاتها حتى فى حالة عبور (ترانزيت).

وأمس الأحد قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية على تويتر "تواصلنا مع الأخوة فى تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية، وفى الإمارات حيث نفخر بتجربتنا فى تمكين المرأة نقدر المرأة التونسية ونحترمها لنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة".

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