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العقوبات الغربية تُكبد الصناعة السورية خسائر بقيمة (4.5) مليار دولار

منذ 9 ساعة
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العقوبات الغربية تُكبد الصناعة السورية خسائر بقيمة (4.5) مليار دولار

 

أكد أحمد الحمو -وزير الصناعة السوري- أن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على سوريا قد عطلت آلاف المعامل والمنشآت فى سوريا، وألحقت بقطاع الصناعة السورية خسائر قدرها 4,5 مليار دولار.

ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الاثنين، تصريحات الحمو قال فيها إن "العقوبات الغربية عطلت أو أخرجت من الخدمة نهائيا آلاف المصانع والمنشآت فى سوريا، مشيرا إلى أن هذه العقوبات حرمت المصانع السورية من الخامات ومنعت المعامل من زيادة إنتاجها، ما أسفر عن فقدان الأدوية والمواد الغذائية وأغذية الأطفال فى سوريا، ناهيك عن الأضرار التى لحقت بالمنشآت التى تعرضت للدمار وسرقة معداتها على أيدى المسلحين المدعومين من الغرب وتركيا.

وإشار إلى أن الحكومة تعمل على إعادة تأهيل بعض الشركات المتضررة وبشكل تدريجى.

وكشف الحمو عن أن الجانب السورى قد سلم روسيا قائمة بالتجهيزات اللازمة لأهم المشاريع المتضررة وترغب فى تأمينها من قبل الجانب الروسي.

وتابع"مهتمون بمشاركة روسية فعالة فى ملف إعادة الإعمار وغيره ونحن فى انتظار موافاتنا بأسماء الشركات الروسية التى لديها التجهيزات والمواد الأولية المذكورة فى قائمتنا وترغب بتصديرها إلى سوريا ليتم التواصل معها".

جدير بالذكر أن مدينة سوتشى الروسية كانت قد استضافت فى أكتوبر الماضى اجتماعا حكوميا مشتركا بين روسيا وسوريا لبحث التعاون فى المجالات الاقتصادية التجارية والعلمية والتقنية.

 

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