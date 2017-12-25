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البحرين.. الإعدام لـ (6) أشخاص أدينوا بمحاولة اغتيال قائد الجيش

منذ 8 ساعة
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البحرين.. الإعدام لـ (6) أشخاص أدينوا بمحاولة اغتيال قائد الجيش

 

قضت المحكمة العسكرية العليا البحرينية، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقًا بحق 6 أشخاص بعد إدانتهم بـ"الشروع فى اغتيال قائد الجيش" و"جرائم إرهابية أخرى"، كما ذكرت وكالة انباء البحرين.

وقالت الوكالة ان "المحكمة العسكرية الكبرى (...) أصدرت حكمها فى قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع فى اغتيال صاحب المعالى القائد العام لقوة الدفاع وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية".

واضافت ان البحرينيين الستة حكم عليهم بالاعدام وكذلك بالسجن 15 عاما و"اسقاط الجنسية البحرينية عنهم"، وحكم على سبعة بحرينيين آخرين فى اطار القضية نفسها بالسجن سبع سنوات لكل منهم وتجريدهم من الجنسية البحرينية ايضا. وبرأت المحكمة خمسة آخرين.

ولم تذكر الوكالة اى تفاصيل عن هذه القضية المرتبطة بمحاولة اغتيال قائد الجيش الشيخ خليفة بن احمد آل خليفة الذى ينتمى الى العائلة الحاكمة.

وقالت الوكالة ان 18 شخصا يحاكمون فى اطار هذه القضية بينهم عشرة حضروا الى المحكمة وثمانية "هاربين داخل مملكة البحرين وخارجها فى كل من ايران و العراق"، وذكر مصدر قضائى ان جميع المحكومين من الشيعة.

وقالت الوكالة انه "يمكن للمحكوم عليهم استئناف هذا الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا كما لهم الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية ووفقا لما نص عليه القانون".

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