Responsive image

26
ديسمبر

الثلاثاء

26º

26
ديسمبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • الحكومة التونيسية تشترط اعتذار الإمارات رسميًا لإنهاء الأزمة
     منذ حوالى ساعة
  • حماس تعلن عن صفقة جديدة لتبادل الأسري مع العدو الصهيوني
     منذ حوالى ساعة
  • القضاء الإداري يقضي بعودة (6) أمناء شرطة إلي عملهم
     منذ حوالى ساعة
  • مقتل (5) أشخاص فى حادث دهس بالعاصمة الروسية موسكو
     منذ حوالى ساعة
  • تعرض حلب وحماة إلى قصف صاروخي
     منذ حوالى ساعة
  • استقالة (5) من أساتذة لجنة امتحانات تجارة الزقازيق بعد اطلاع العميد على الأسئلة
     منذ حوالى ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:16 صباحاً


الشروق

6:43 صباحاً


الظهر

11:55 صباحاً


العصر

2:43 مساءاً


المغرب

5:06 مساءاً


العشاء

6:36 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

مصرع وإصابة (3) أشخاص فى حادث دهس بالجيزة

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 171
مصرع وإصابة (3) أشخاص فى حادث دهس بالجيزة


توفي شخص وأصيب 2 آخرون، اليوم الإثنين، بعدما صدمتهم سيارة نقل بعد اختلال عجلة القيادة من السائق بشارع 6 اكتوبر بمنطقة ساقية مكى بدائرة قسم الجيزة ، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية بالطريق و انتقل رجال المرور إلى المكان فيما تم نقل المتوفى و المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة ، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق فى ساقية مكى  بوقوع حادث مرورى و انتقل رجال المرور إلى المكان و بصحبتهم أوناش مرورية و تم رفع حطام الحادث و تم تسيير حركة السيارات و أخطر اللواء عصام سعد مدير  الأمن بالواقعة

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers