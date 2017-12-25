مصرع وإصابة (3) أشخاص فى حادث دهس بالجيزة



توفي شخص وأصيب 2 آخرون، اليوم الإثنين، بعدما صدمتهم سيارة نقل بعد اختلال عجلة القيادة من السائق بشارع 6 اكتوبر بمنطقة ساقية مكى بدائرة قسم الجيزة ، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية بالطريق و انتقل رجال المرور إلى المكان فيما تم نقل المتوفى و المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة ، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق فى ساقية مكى بوقوع حادث مرورى و انتقل رجال المرور إلى المكان و بصحبتهم أوناش مرورية و تم رفع حطام الحادث و تم تسيير حركة السيارات و أخطر اللواء عصام سعد مدير الأمن بالواقعة