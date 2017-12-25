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المسيحيون في فلسطين يلغون الاحتفال بعيد الميلاد نصرة للقدس

منذ حوالى ساعة
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المسيحيون في فلسطين يلغون الاحتفال بعيد الميلاد نصرة للقدس

ألغت الطوائف المسيحية ومحافظة بيت لحم مظاهر الاحتفال في ساحة كنيسة المهد الليلة، والاكتفاء بالشعائر الدينية وقداس منتصف الليل، وذلك نصرة للقدس احتجاجا على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اعتبار المدينة المقدسة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.
ويأتي هذا القرار وسط انخفاض ملحوظ في أعداد الفلسطينيين الذين توافدوا إلى بيت لحم لإحياء عيد الميلاد المجيد بسبب حواجز الاحتلال الإسرائيلي التي تحاصر المدينة.
كما أقدمت الطوائف المسيحية في قطاع غزة على نفس الخطوة وألغت احتفالات العيد، واكتفت بأداء قداس منتصف الليل والصلوات العامة في الكنيسة.
وكانت مدينة بيت لحم قد أحيت، مساء الأحد، عيد الميلاد في أجواء استثنائية تسودها مشاعر تحدي قرار ترامب.
وتوافد آلاف الفلسطينيين من مدن الضفة الغربية ومن الداخل إلى بيت لحم، لحضور مراسم إحياء عيد الميلاد التي تقام في ظل إجراءات أمنية فلسطينية مشددة
كما وتوافد الفلسطينيين إلى ساحة كنيسة المهد، التي يعتقد المسيحيون أنها بنيت على المغارة التي ولد فيها المسيح عليه السلام، تواصل رغم البرد والأمطار.
وتوافد رجال الدين وسياسيون فلسطينيون إلى ساحة كنيسة المهد لإرسال رسالة واضحة إلى الرئيس الأميركي, بأن القدس ستبقى مدينة عربية وستبقى عاصمة للفلسطينيين، المسلمين والمسيحيين
بدوره، أكدّ الأب مانويل مسلم راعي العالم المسيحي في منظمة التحرير، إنّ الرسالة الأولى والأخيرة في مراسم عيد الميلاد هذا العام هي أن القدس مدينة عربية إسلامية مسيحية محتلة، والعاصمة الأبدية لدولة فلسطين، مشيرة إلى أن هذا الشعار يرفع في شوارع مدينة بيت لحم وحاراتها.

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