مصرع فلاح داخل ماكينة قش الذرة بالفيوم

توفي فلاح، من قرية هوارة عدلان بالفيوم، اليوم الإثنين، وذلك إثر سقوطه في آلة درس القش، أثناء درسه لكمية من قش الذرة.

تلقت الجهات المعنية اخطارًا بورود بلاغ من "شعبان.م.ع" (36 عاما- فلاح)، ومقيم بقرية هوارة عدلان، بمصرع شقيقه "مرزوق.م" (45 عاما-فلاح)، بعد سقوطه داخل آلة درس القش، أثناء درسه كمية من قش الذرة.

وذكر تقرير مفتش الصحة، أن الوفاة نتيجة كسر بقاع الجمجمة، أدى لنزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات بشأن الواقعة، وملابساتها.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم9810 لسنة 2017 إداري مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.