الدقهلية.. إصابة (9) اشخاص بينهم شرطي فى حريق بمزرعة دواجن



أصيب أمين شرطة وثمانية آخرون، اليوم الإثنين، أثناء محاولة إخماد حريق هائل شب في مزرعة دواجن، مكونة من 3 طوابق، على مساحة 1200 متر تقريباً، في قرية "تاج العز" مركز تمي الأمديد.

تلقت الجهات المعنية إخطارًا من مركز شرطة تمي الأمديد، ببلاغ إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمزرعة دواجن كائنة بقرية "تاج العز" دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء مروان عبد المعطي، مدير الحامية المدينة بالدقهلية، إلى مكان البلاغ وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء بقيادة المقدم أحمد عوض، مدير الإطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين أن المزرعة كائنة خارج الكتلة السكنية "مرخصة" مكونة من 3 طوابق مشيدة بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة على مساحة 1200 متر تقريباً ونشوب الحريق بالطابق الثالث المُشيد والمعروش بالصاج المُبطن بالفلين "خال من الدواجن" ملك المدعو "أحمد" 37 عاما، مدير شركة القائد للأعلاف والتجارة، ومقيم شارع عبدالسلام عارف دائرة قسم ثان المنصورة.

نجم عن الحريق احتراق السقف والحوائط والدفايات بالطابق الثالث، وإصابة 9، ونقلوا إلى مستشفى تمي الأمديد المركزي.

وبسؤال مالك المزرعة علل سبب الحريق لاشتعال إحدى بطاريات التدفئة التي تعمل بالمواد البترولية "سولار" ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، ولم يُقدر قيمة التلفيات، وبسؤال المصابين أيدوا مضمون الفحص، وأضافوا أن إصابتهم حدثت أثناء مشاركتهم في إخماد الحريق.

تم إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 4664 لسنة 2017 إداري المركز، وجار العرض على النيابة العامة.