مسئول حكومي يُهجر أسرة كاملة بالشرقية بسبب خلافات الجيرة



كشف بلاغ قدمه المحامي، عمرو عبدالسلام -نائب رئيس منظمة الحق- إلي النائب العام مأساة جديدة تتعرض لها أسرة الحاج محمود محمد إبراهيم أبو الليل، قرية هربيط مركز أبو كبير، محافظة الشرقية، والذين أجلاهم "سعيد.أ.ن"، شيخ خفر قرية هربيط بمعاونة عدد من المقربين له، بسبب خلافات "جيرة".

كانت البداية بحدوث خلافات "جيرة" لأقارب وأعوان "سعيد.أ.ن"، شيخ خفر قرية هربيط، وهم: "عبد الله.ا. ع"، و"سعيد.م.ع"، و"حسن.ا.ع"، مع أسرة الحاج محمود محمد إبراهيم أبو الليل، كونهم جيران، ذلك في (6 يوليو 2016)، وعلى أثر تلك الخلافات قاموا بالتعدى وشرعوا في قتل الشاب "محمد"، نجل الحاج محمود.

أصيب محمد نجل الحاج محمود نتيجة التعدى عليه بإصابات خطيرة بالرأس والمخ، وتم نقله إلى المستشفى وإجراء عدة عمليات جراحية له، إلى أن تم إنقاذه من الموت المحقق، بالإضافة إلى التعدي علي والده وإحداث إصابات بالغة به أيضًا بسبب دفاعه عن نجله.

ومن جانبه قرر الحاج محمود ونجله تحرير محضر بالواقعة قُيد برقم (13977 لسنة 2016) جنايات أبو كبير، واضطر الآب ونجله إلي السفر خارج البلد للسعى وراء لقمة العيش للعمل بعد تماثلهم للشفاء، وترك زوجته وبناته وأحفاده، وبعد فترة زمنية معينة تم إحالة القضية إلي محكمة الجنايات، وانتصر القضاء لأسرة الحاج "محمود" بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد عشر سنوات مع الشغل، إلا أن المتهمين لم يسلموا أنفسهم للجهات المختصة وظلوا هاربين من تنفيذ الحكم القضائي.

وبعد الحكم استقر الحال بالنسبة لأسرة المجنى عليه، إلا أنه عقب صدور الحكم علي المتهمين تم الانتقام من أسرة الحاج "محمود"، ما اضطر المجنى عليه ونجله النزول إلى مصر للاطمئنان على الأسرة التى تم الإعتداء عليها مقابل إجبارهم على التنازل عن القضية، وذلك بمعاونة "سعيد.أ.ن"، شيخ خفر قرية هربيط .

ولم يتوقف المتهمون بمعاونة آخرين من ذات العائلة عليهم وهم كل من: "سيد.ا.ع"، و"محمد.ح.ع"، و"سعيد.ح.ع"، من التعدي علي عائلة الحاج محمود وأحدثوا إصابات عديدة بالمجني عليهم، بهدف إجبارهم علي التنازل عن القضية، ولما رفضوا التنازل تم طردهم وتهجيرهم من منزلهم ومن القرية كلها، ما اضطر الأسرة للاستغاثة برئيس المباحث لحمايتهم من بطش المتهمين، وإعادتهم لمنزلهم وعدم التعرض لهم إلا أن رد رئيس المباحث كان: "ارجعوا لبيتكم وإحنا هنتصرف ونقبض عليهم"، إلا أنه حتى تلك اللحظة لم يتم القبض عليهم، بحسب المجني عليهم.

وبعد كل هذه الضغوط اضطرت الأسرة بتحريض شيخ الخفر إلى الفرار خارج القرية، ليلقوا معاناة تسول المأوى عند الناس منذ ما يقرب 3 أسابيع حتى تلك اللحظة، وهم حتى الآن مطاردون لا مأوى لهم ولا سكن ومعهم سيدات وأطفال رضع وصغار.

من جانبه تقدم المحامي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، ببلاغ إلي النائب العام بصفته وكيلًا عن أسرة، محمود محمد إبراهيم أبو الليل، ضد شيخ الخفر و6 آخرين من أقاربه، قُيد برقم (14275 لسنة 2017) بلاغات النائب العام.

وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق عاجل وموسع لإعادة هذه الأسرة المنكوبة الضعيفة حفاظا علي أعراض نسائها أصحاب النفوس المريضة وحماية لهؤلاء الأطفال من البرد القارص وحمايتهم من الانحراف وإعادتهم إلى منزلهم مرة أخري مع تكليف مديرية أمن الشرقية بتوفير الحماية القانونية لهم من هؤلاء المجرمين البلطجية وحماية أرواحهم.

وأضاف البلاغ، أن المشكو في حقهم من الثانى وحتي الرابع جيران ملاصقين لمنزل الأسرة الشاكية بقرية - مركز شرطة أبوكبير - محافظة الشرقية، وبتاريخ 6/7/ / 2016 حدثت خلافات بينهما قام علي اثرها المشكو في حقهم بالتعدي علي نجلهم المدعو، محمد محمود ، وشرعو في قتله بان قامو بالتعدي عليه واحدثو به اصابات خطيرة بالرأس والمخ وتم نقله إلى المستشفى وإجراء عدة عمليات جراحية له إلى أن تم إنقاذه من الموت المحقق بالإضافة إلى التعدي على والده وإحداث إصابات بالغة به أيضا .

وأضاف البلاغ تحرر عن ذلك القضية رقم 13977 لسنة 2011، جنايات أبو كبير ونظرا لهروب المتهمين بمعاونة شيخ الخفر والذي تربطهم بهم علاقه قرابه ومصاهرة فقد تم احالة اللقضية الي محكمة الجنايات وقضي عليهم بالسجن المشدد عشر سنوات مع الشغل وقد اضطر الاب ونجله إلى السفر خارج البلد للعمل بعد تماثلهم للشفاء .

وأشار البلاغ إلى أنه عقب صدور الحكم علي المنتهمين قامو بتكرار التعدي مرات أخري علي السيدات واحدثو بهم اصابات عديدة بهدف اجبارهم علي التنازل عن القضية بمساعدة شيخ الخفر ولما رفضوا التنازل قامو بطردهم وتهجيرهم من منزلهم ومن القرية، مما اضطر الاسرة الي الفرار خارج القرية يتسولون عند الناس منذ عدة أسابيع .

وطالب البلاغ النائب العام بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق عاجل وموسع لإعادة الأسرة الضعيفة إلى أراضيها ومنازلها حفاظا على أعراض النساء وتكليف مديرية الأمن على تأمينهم .