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تمديد اعتقال والدة و ابنة عم عهد التميمي أربعة أيام

منذ 13 ساعة
عدد القراءات: 367
تمديد اعتقال والدة و ابنة عم عهد التميمي أربعة أيام

قامت نيابة الاحتلال العسكرية الصهيونية بتمديد، اعتقال والدة الطفلة الفلسطينية المعتقلة عهد التميمي، وابنة عمها نور، أربعة أيام، بادعاء "استكمال التحقيق معهما".
وجاء في قرار محكمة "عوفر" العسكرية، أن التطور في التحقيقات والبيانات اعتقال ناريمان التميمي، والدة عهد، وابنة عمها، نور التميمي، أربعة أيام.
وكانت النيابة العسكرية قد طلبت تمديد اعتقال ناريمان ونور 10 أيام لاستكمال التحقيق معهما.
وكانت محكمة الاحتلال العسكرية، قد مددت، اليوم، اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، مدة 4 أيام، حتى يوم الجمعة المقبل.
وطالبت نيابة الاحتلال العسكرية، خلال الجلسة، بتمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية (17 عاما)، لمدة 10 أيام لاستكمال التحقيق معها. وعرضت على المحكمة العسكرية ملفا حول عائلة التميمي، شمل مشاركة عهد في المظاهرات الأسبوعية في بلدتها النبي صالح، رفضًا للاستيطان، واعتدائها على قوات الجيش، حسب ادعائها.

 

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