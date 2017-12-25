استقالة (5) من أساتذة لجنة امتحانات تجارة الزقازيق بعد اطلاع العميد على الأسئلة

أ:دت مصادر بجامعة الزقازيق، الإثنين، أن 5 من أعضاء هيئة التدريس المسئولين عن لجنة طباعة الأسئلة بكلية التجارة، قدم استقالتهم من العمل بلجنة طباعة الأسئلة، بسبب دخول عميد الكلية لمقر المطبعة، قبل بداية الامتحان واستلام نسخة من أسئلة مادة "المحاسبة أ" رغم أن ابنته طالبة بالفرقة الأولى شعبة اللغة الإنجليزية تؤدى الامتحان فى نفس اليوم.

ورفع أعضاء هيئة التدريس مذكرة إلى وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب جاء فيها أنهم تفاجأوا يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر الجارى أثناء طباعة أسئلة امتحانات الفترة الصباحية الفرقة الأولى انتظام وشعبة اللغة الإنجليزية، بحضور عميد الكلية رئيس عام الامتحانات إلى مقر المطبعة فى التاسعة صباحا وأبدى ملاحظات على ورقة الأسئلة فى مادتى (المحاسبة أ ) لشعبتى اللغة العربية والإنجليزية وغادر المطبعة فى التاسعة و5 دقائق قبل بداية الامتحان، وقبل توزيع أوراق الأسئلة على الطلاب ومعه نسختان من الامتحانين أمام كل العاملين بالمطبعة المكلفين بالحضور هذا اليوم.

وأضافوا الأساتذة فى مذكرتهم أن ما حدث أثار التساؤلات خاصة وأن ابنته ضمن الطلاب الذين يؤدون الامتحان فى هذا اليوم، فضلا عن أن هذا الأمر لم يحدث من قبل علاوة على أنه لا يحق لأى من العاملين بالمطبعة مغادرتها إلا بعد بداية الامتحان وتوزيع أوراق الأسئلة على الطلاب ضمانا لسرية الامتحانات وتفاديا لأية شبهة تدين والعاملين بالمطبعة.

من جانبه أكد الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق أنه فور علمه بالواقعة أحال الموضوع للتحقيق ووجه بتشكيل لجنة بديلة لتولى طباعة أسئلة الامتحانات صبيحة يوم الامتحان مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين طباعة الأسئلة والحفاظ على سريتها مع عدم السماح لأى شخص بالتواجد فى غرفة طباعة الأسئلة عدا العاملين بالمكان.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه سوف يتخذ إجراءات صارمة بعد انتهاء التحقيقات حيال من تثبت أى إدانة فى حقه دون هوادة.